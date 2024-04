Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: rebond en vue après quatre séances difficiles information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, les indices tentant de repartir de l'avant après avoir chuté pendant quatre séances consécutives.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 affichent tous des gains de l'ordre de 0,2%, laissant entrevoir une modeste progression à l'ouverture.



Les craintes de voir la Fed reporter ses baisses de taux ont lourdement pesé sur la tendance ces derniers jours, notamment depuis la position prudente adoptée sur le sujet mardi par Jerome Powell, le président de l'institution.



Si quelques rachats à bon compte pourraient soutenir les échanges, l'orientation toujours favorable de valeurs refuge comme l'or, qui évolue à des niveaux records, montre toutefois que ce redressement devrait rester fragile.



Parallèlement au petit rebond amorcé par les actions, les rendements des emprunts d'Etat américains se tassent quelque peu jeudi, ce qui paraît signaler un moindre degré d'inquiétude.



Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans se tend légèrement autour de 4,61%, mais reste bien en-dessous de la barre des 4,70% qui avait été frôlée mardi.



Signe d'une accalmie sur les marchés, l'indice CBOE de volatilité poursuit son repli, reculant de 1,6% à 17,9.



Les données économiques publiées dans la matinée montrent que l'activité reste solide aux Etats-Unis, ce qui semble exclure toute baisse de taux dans l'immédiat.



L'indice de la Fed de Philadelphie a ainsi augmenté de 12 points pour s'établir à 15,5 en avril, soit son troisième chiffre positif consécutif et son plus haut niveau depuis avril 2022.



Quant aux inscriptions au chômage, elles n'ont pas varié la semaine dernière, une stabilité toutefois insuffisante pour remettre en cause une tendance de fond qui reste tendue sur le marché du travail.



Les investisseurs attendent maintenant les ventes de logements anciens et les indicateurs avancés du Conference Board, qui paraîtront peu après l'ouverture.



Sur le front de l'énergie, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) poursuit son repli en cédant 0,2% à 82,5 dollars, loin des sommets de presque six mois atteints début avril.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.