Wall Street : rebond en vue après quatre séances de repli

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, les marchés tentant de repartir de l'avant après avoir aligné quatre séances consécutives de baisse. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert. Les marchés d'actions américains n'avaient pas profité hier de la détente des taux, ni de la bonne humeur manifestée par les places européennes après la prestation rassurante de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Le Dow Jones et le S&P 500 ont évolué dans d'étroites limites tout au long de la séance, pour terminer sur un mouvement de consolidation de l'ordre de 0,5%. Sur l'ensemble de cette semaine raccourcie pour cause de 'Labor Day', le Dow Jones perd pour l'instant 1,3%, le S&P 500 recule de 0,5% et le Nasdaq de 0,7%. L'annonce hier soir par la Maison Blanche de la reprise des discussions entre les Etats-Unis et le Chine semble, en outre, encourager les acheteurs à revenir à l'achat. D'après Washington, la conversation entre Joe Biden et Xi Jinping a porté sur des domaines où les intérêts des deux pays s'accordent, mais aussi sur des sujets où leurs intérêts, valeurs et perspectives divergent. Le président américain a manifesté l'intention de réaliser des efforts afin de gérer de manière 'responsable' la rivalité avec Pékin, qui a reconnu de son côté la responsabilité des deux camps à veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit. Ce signe de détente après plusieurs mois d'un blocage évident est bien perçu par les opérateurs dans l'espoir d'une amélioration du dialogue entre les deux premières économies mondiales. Sur le plan macroéconomique, les prix à la production ont augmenté de 0,7% en août par rapport au mois précédent, une progression à peu près conforme au consensus, avec une hausse qui se trouve d'ailleurs ramenée à 0,3% hors alimentation et énergie. La séance sera sinon marquée par la parution, en début de séance, des chiffres des stocks des grossistes au mois de juillet. Parallèlement au rebond attendu des actions, le dollar résiste bien et les rendements des emprunts d'Etat américains remontent, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.