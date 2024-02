Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: rebond en vue après le repli de la veille information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait rebondir mercredi matin suite à son lourd repli de la veille, consécutif à de mauvais chiffres de l'inflation et à des doutes concernant la trajectoire des taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - avait fini la séance d'hier sur un recul de 1,4% et enfoncé le seuil psychologique des 5000 points après l'annonce d'un ralentissement moins prononcé que prévu de l'indice des prix à la consommation en janvier.



'Ce rapport réaffirme notre opinion selon laquelle la Réserve fédérale américaine ne réduira pas ses taux avant le milieu de l'année, voire plus tard', a réagi Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



Du point de vue de l'analyste, la ré-accélération des prix dans les catégories les plus persistantes de la statistique, à savoir les services de base, devrait donner du souci à Jerome Powell et ses collaborateurs.



La probabilité, selon les intervenants de marché, d'une première baisse de taux dès le mois prochain est tombée en chute libre, à 8,5% contre 76,9% un mois plus tôt, selon le sondage Fedwatch de CME.



Les investisseurs devraient tout de même être rassurés par le redressement opéré dans la nuit par les grandes places européennes, qui reprennent toutes du terrain aujourd'hui.



La cote pourrait aussi profiter de quelques rachats à bon compte après les pertes de la veille, même si la période des résultats commence à toucher à sa fin et qu'aucun rendez-vous économique majeur ne figure à l'agenda du jour.



Bref, les investisseurs pourraient peiner à trouver de nouvelles raisons pour prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis le début de l'année, qui a déjà fait gagner près de 4% au S&P.



Bon nombre de stratèges estiment toutefois qu'il n'y a aucune raison que la dynamique favorable des marchés boursiers s'interrompe au vu du contexte porteur du moment.



'Les chiffres plus élevés que prévu de l'inflation ne modifient pas notre scénario centre d'un atterrissage en douceur de la croissance accompagné d'un ralentissement de l'inflation et d'une baisse de 100 points de base des taux de la Fed cette année, probablement à partir du deuxième trimestre', assure Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



Concernant les titres à surveiller, Kraft Heinz est attendu en baisse après avoir dévoilé un bénéfice opérationnel en recul de 5,3% à 1,65 milliard pour le dernier trimestre 2023.



Uber devrait au contraire bondir de 7% après avoir annoncé le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant maximum de sept milliards de dollars.





