Wall Street: rebond empêché par trop d'incertitudes information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 07:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York n'a pu rebondir après ses lourdes pertes de la veille, sur fond d'interrogations persistantes concernant l'économie et la politique monétaire. Le Dow Jones a cédé 0,5% à 32910 points, tandis que le Nasdaq Composite a fini stable à 12381 points.



Les craintes d'un durcissement plus marqué que prévu de la politique monétaire, à quelques jours d'une prise de parole très attendue du président de la Réserve fédérale à Jackson Hole, ont réveillé les inquiétudes des investisseurs.



'Jerome Powell va être suivi de près vendredi, sachant que les intervenants de marché s'attendent à ce qu'il se montre plutôt 'hawkish' en insistant de nouveau sur la nécessité de relever encore les taux d'intérêt afin de calmer l'inflation', prévenait Wells Fargo.



La tendance a également été animée par des indicateurs économiques plutôt préoccupants : les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont ainsi subi en juillet une baisse bien plus marquée que prévu (-12,6%), selon le Département du Commerce.



Surtout, l'activité du secteur privé américain s'est de nouveau contractée en août, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui est ressorti à 45 en estimation flash -un plus bas de 27 mois-, contre 47,7 en juillet.



'Le taux de contraction a aussi surpassé tous ceux observés en dehors de l'arrivée de la pandémie, depuis le démarrage de notre série il y a 13 ans', précisaient les enquêteurs, qui mettaient en avant une faible demande des clients.



S'agissant des valeurs, Macy's a grimpé de 3,4% malgré un abaissement par la chaine de grands magasins de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, 'afin d'intégrer les risques liés à l'augmentation des pressions macroéconomiques'.



Medtronic a par contre lâché 3,1%, le fournisseur d'équipements médicaux ayant publié au titre de son premier trimestre 2022-23, un BPA non GAAP en diminution de 17% en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires en recul de 4% en organique.



Intel a grappillé 0,3% suite à l'annonce d'un programme de co-investissement dans les semi-conducteurs avec la filiale d'infrastructure de Brookfield Asset Management, prévoyant jusqu'à 30 milliards de dollars de dépenses.