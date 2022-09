Wall Street: rebond avec la chute des taux et du pétrole information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est redressée mercredi, sur fond d'apaisement des rendements obligataires et de chute des cours du pétrole : le Dow Jones a rebondi de 1,4% à 31581 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 2,1% à 11792 points.



Si le Wall Street Journal affirmait que la Fed se dirigerait vers une hausse de taux de 75 points de base lors de sa prochaine réunion, la perspective d'un ralentissement de la croissance semblait favoriser les obligations à long terme comme valeurs refuges.



Ainsi, le rendement des Treasuries à dix ans s'est replié de sept points de base à 3,27%, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a chuté de 5,5% à 82,1 dollars le baril, passant sous le seuil psychologique des 85 dollars.



'La faiblesse des données économiques de la Chine en raison de ses politiques actuelles en matière de Covid-19 l'a emporté sur les conditions d'approvisionnement mondiales tendues', avance-t-on chez Wells Fargo pour expliquer la chute de l'or noir.



Seule statistique parue ce jour aux Etats-Unis, le déficit commercial a reculé à 70,6 milliards de dollars au mois de juillet, contre 80,9 milliards le mois précédent, du fait d'une légère hausse de 0,2% des exportations et surtout d'une contraction de 2,9% des importations.



Dans l'actualité des valeurs, Walmart (+2,6%) et UnitedHealth (+0,8%) ont annoncé le début d'une collaboration initiale de 10 ans, 'pour servir des millions de personnes avec des services de santé abordables et de haute qualité' aux Etats-Unis.



Target a grimpé de 4,4% après l'annonce que Brian Cornell s'est engagé à rester PDG au-delà de l'âge traditionnel de la retraite de 65 ans, et à diriger le groupe de distribution alimentaire à bas prix pendant environ trois années supplémentaires.