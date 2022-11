Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: rebond avant Thanksgiving aidé par les minutes information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en hausse en ce mercredi assez chargé de veille de Thanksgiving, avec notamment des minutes du FOMC saluées. Le Dow Jones a grappillé de 0,3% à 34194 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1% à 11285 points.



Certains indicateurs d'activité positifs sont venus apaiser les inquiétudes des investisseurs autour du ralentissement de la croissance, dont une progression de 1% des commandes de biens durables et un rebond de 7,5% des ventes de logements neufs en octobre.



Par ailleurs, la confiance des consommateurs américains s'est certes dégradée en novembre selon l'indice de l'université du Michigan, mais moins qu'annoncé initialement, puisqu'il a été révisé à 56,8 contre une première estimation de 54,7.



En revanche, la contraction du secteur privé américain se serait accentuée à nouveau en novembre au vu de l'indice PMI composite de S&P Global, qui s'est établi à 46,3 en estimation préliminaire, à comparer à 48,2 le mois précédent.



Dans ce contexte, les investisseurs ont accueilli favorablement les minutes de la dernière réunion de la Fed, faisant ressortir que de nombreux responsables ont suggéré qu'un 'ralentissement du rythme des augmentations de taux serait bientôt approprié '.



'Le procès-verbal détaille le plan de la banque centrale de ralentir les hausses de taux à 0,50% en décembre après avoir approuvé une quatrième augmentation consécutive de 0,75% plus tôt ce mois-ci', précise-t-on ainsi chez Wells Fargo.



Du côté des valeurs, Deere a grimpé de 5%, le fabricant de machines agricoles et de construction ayant fait part de résultats trimestriels meilleurs que prévu et délivré des perspectives jugées optimistes.



HP a avancé de 1,8% dans la foulée de la présentation de ses résultats annuels, largement éclipsée par l'annonce de la suppression d'environ 10% de ses effectifs sur fond de ralentissement du marché informatique.



A noter que Tesla a bondi de 7,8% alors que les analystes de Wedbush affirmaient que le constructeur de véhicules électriques était bien parti dans la réalisation de son objectif de ventes pour le quatrième trimestre.





