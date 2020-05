Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rebond attendu à l'ouverture Cercle Finance • 20/05/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains devraient rebondir à l'ouverture, à en croire des futures en hausse par exemple de 1,2% sur le S&P500, sur fond d'espoirs d'une reprise économique avec le recul de l'épidémie de coronavirus. 'Un rebond, plus ou moins rapide, de la croissance est acquis avec les mesures de déconfinement', reconnait Aurel BGC, prévenant toutefois que 'pour autant, nous ne pourrons pas considérer que nous sommes dans un scénario en V'. 'En fait, dans les prochains mois, il sera certainement plus pertinent de 'lire' les indicateurs économiques en 'niveau', plutôt qu'en taux de croissance sur un mois ou un trimestre', poursuit le bureau d'études. Seuls les stocks hebdomadaires de pétrole sont prévus comme statistique ce mercredi, mais les investisseurs doivent aussi prendre connaissance, en milieu de séance, des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Dans l'actualité des valeurs, le distributeur à prix réduits Target publie un BPA ajusté en baisse de plus de 60% à 0,59 dollar sur son premier trimestre comptable, manquant de deux cents l'estimation moyenne des analystes. En revanche, la chaine de rénovation résidentielle Lowe's Companies a vu son BPA augmenter de 45% à 1,77 dollar sur les trois premiers mois de son exercice, soit 45 cents de plus que prévu en consensus de marché. Halliburton annonce que son conseil d'administration a réduit son dividende trimestriel à 0,045 dollar par action, pour 'refléter les conditions de marchés actuelles et les incertitudes quant à la profondeur et à la durée de ce retournement'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.