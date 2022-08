Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: rebond arrêté avec la remontée des taux information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a perdu du terrain mardi, affaiblie par un regain de tension au niveau des rendements des obligations du Trésor. Le Dow Jones a reculé de près de 1% à 31791 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu environ 1,1% à 11883 points.



Alors qu'ils avaient tendance à se tasser en début de journée, les rendements obligataires américains sont repartis à la hausse sur fond d'anticipations de resserrement de la politique monétaire en réaction à des indicateurs économiques supérieurs aux attentes.



Le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans s'est ainsi accru d'un point de base à 3,11%, après un indice de confiance du consommateur du Conference Board en hausse à 103,2 ce mois-ci, contre 95,3 en juillet, une amélioration bien supérieure au consensus.



'Le pétrole brut WTI a reculé de 5% à 92,1 dollars le baril, les préoccupations liées à la demande ayant éclipsé la possibilité de réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés (OPEP+)', note par ailleurs Wells Fargo.



Cette rechute des cours de l'or noir a pesé sur les actions de l'énergie, notamment Schlumberger (-4,2%) qui a annoncé ce mardi un accord visant à former une coentreprise avec Aker Solutions et Subsea 7 dans les activités sous-marines.



Toujours du côté valeurs, Best Buy a gagné 1,6% après avoir publié au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté pratiquement divisé par deux, mais confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année en cours.



Kraft Heinz a reculé de 1,8% après un accord définitif pour la vente de son activité B2B de fromage en poudre -vendus par l'intermédiaire de ses activités ingrédients- au fabricant irlandais d'aliments, de boissons et de produits pharmaceutiques Kerry Group.