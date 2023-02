Wall Street: rebond après le trou d'air de la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 17:04

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, effaçant une partie des lourdes pertes subies la semaine dernière, dues à des chiffres de l'inflation ressortis bien au-dessus des attentes.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,8% à 33.076,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se redresse de plus de 0,9% à 11.501,8 points.



L'indice élargi S&P 500 progresse pour sa part de 0,7% à 3997 points.



Wall Street sort d'une semaine de grande volatilité, au cours de laquelle les deux indices avaient tous les deux perdu plus de 3% la semaine dernière, soit leur baisse hebdomadaire la plus marquée depuis le début de l'année.



Certains stratèges estiment que le marché est entré dans une phase de consolidation justifiée par le caractère 'suracheté' des actions et par des indicateurs techniques qui étaient devenus très tendus.



'Le S&P 500 se maintient au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, mais un enfoncement de ce seuil verrait l'indice rallier rapidement la zone des 3850-3900 points, voire le niveau des 3800 points', avertit un trader.



Mais le rebond entamé ce lundi suggère que les intervenants continuent à considérer tout repli comme une opportunité de se renforcer et de ne pas rater le train éventuel de la hausse (FOMO).



Le rebond de ce début de semaine est notamment tiré par quelques rachats à bon compte sur les valeurs industrielles, qui avaient signé l'une des plus mauvaises performances la semaine dernière.



Le redressement est également favorisé par une légère embellie du côté des rendements obligataires, avec un taux du papier à 10 ans qui se détend en direction de 3,91%, loin des plus hauts de trois mois et demi atteints la semaine passée.



Autre élément rassurant, l'indice CBOE se replie de plus de 2%, l'indice de la peur revenant à son plus bas niveau en prés d'une semaine.



Sur le plan de l'économie, les commandes de biens durables ont chuté de 4,5% au mois de janvier, après une augmentation de 5,1% en décembre, un repli bien plus marqué que prévu.



En excluant les équipements de transport, dont les commandes ont plongé de 13,3% d'un mois sur l'autres, les commandes américaines de biens durables affichent néanmoins une progression de 0,7% en janvier.