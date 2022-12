Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: rebond après cinq séances de baisse d'affilée information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait bénéficier d'un rebond jeudi matin après cinq séances de baisse consécutives pour le S&P 500, mais le marché semble malgré tout voué à accuser des pertes hebdomadaires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,6%, signalant une ouverture en légère hausse.



Le S&P vient d'enchaîner cinq séances consécutives de baisse qui lui ont

fait perdre 3,5% au total, après avoir accumulé près de 17% de gains lors de son 'rally' automnal, déclenché à la mi-octobre.



L'aversion au risque semble toutefois rester de mise face aux craintes suscitées, entre autres, par la menace de plus en plus présente d'une récession en Europe qui risquerait de faire basculer l'économie américaine en zone de contraction.



L'incertitude qui entoure toujours l'ampleur de la hausse des taux que décidera la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine reste aussi l'un des facteurs clés de l'indécision des investisseurs.



La matinée a été animée par les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui commencent à témoigner d'un allègement des tensions sur le marché du travail.



Ces inscriptions se sont établies à 230.000 à l'issue de la semaine du 3 décembre, soit une progression de 4.000 par rapport à la semaine précédente pour laquelle la statistique a été révisée en hausse, de 225.000 à 226.000, montrent les données du Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - a elle aussi progressé à 230.000, soit 1000 de plus que la semaine précédente.



Dans l'immédiat, la détente observée sur le marché obligataire contribue à la tendance positive sur les marchés d'actions.



Le rendement des emprunts d'Etat à dix ans repartent en légère hausse, autour de 3,45%, mais ils continuent d'évoluer à des plus bas depuis près de deux mois.



Avec le repli des rendements des Treasuries, le dollar cède du terrain face à l'euro, qui en profite pour gagner 0,15% à 1,0520 contre le billet vert.



Les cours du pétrole s'inscrivent eux en hausse, les inquiétudes sur une possible récession étant compensées par l'annonce, hier soir, d'un repli des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le baril de Brent progresse de 1,9% à 78,7 dollars tandis que le brut léger américain gagne 3,4% à 74,5 dollars.