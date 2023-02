Wall Street: réaction plutôt positive aux annonces de la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a globalement bien accueilli les conclusions de la réunion de la Réserve fédérale : le Dow Jones a fini quasi-stable à 34093 points, mais le S&P500 a pris plus de 1% à 4119 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 2% à 11816 points.



'A la suite de la hausse de 0,25% de ses taux par la Réserve fédérale, son président Jerome Powell a déclaré que l'inflation s'était quelque peu atténuée, mais qu'elle restait élevée au-dessus de la cible de 2%', souligne Wells Fargo.



'Il a annoncé que la banque centrale anticipait une autre hausse de taux lors de sa prochaine réunion en mars, rapprochant le taux des fonds fédéraux d'une fourchette comprise entre 5 et 5,25%', poursuit la banque californienne.



Plaidant d'ailleurs en faveur d'un ralentissement du resserrement monétaire, le secteur privé américain n'a créé que 106.000 emplois en janvier, un chiffre en forte baisse par rapport au mois précédent, et nettement sous le consensus, selon le cabinet ADP.



De même, l'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse d'un point à 47,4 le mois dernier, indiquant ainsi une accélération de la contraction de l'activité du secteur, en contradiction avec l'indice PMI de S&P Global paru un peu plus tôt en hausse à 46,9.



Sur le front des publications d'entreprises, les opérateurs ont boudé celles d'Amgen (-2,4%), Electronic Arts (-9,3%) et Snap (-10,3%), mais salué celles de Mondelez (+2%), Otis (+2,8%), Altria (+5,5%) et surtout AMD (+12,6%).



Hors marchés actions, le rendement des Treasuries à dix ans a reculé de 10 points de base à 3,41%, et le cours du baril de pétrole brut léger américain a lâché 2,7% à 76,8 dollars sur fond d'une hausse des stocks de 4,1 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis.