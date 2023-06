Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: réaction mitigée au verdict de la Fed information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Les grands indices actions américains ont clôturé en ordre dispersé une séance dominée par un verdict mitigé du comité de politique monétaire de la Fed : le Dow Jones a reculé de 0,7% à 33979 points, alors que le Nasdaq Composite a avancé de 0,4% à 13626 points.



'La Réserve fédérale a annoncé qu'elle suspendait ses hausses de taux d'intérêt en juin, mais a indiqué des hausses potentielles dans les mois à venir alors qu'elle évaluera davantage de données économiques', résumait Wells Fargo mercredi soir.



Cette position de la banque centrale américaine était dans l'ensemble plutôt attendue par les observateurs, puisque selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité estimée d'une hausse de taux le mois prochain oscillait autour de 62%.



Le scénario d'une poursuite de la désinflation a pourtant été confortée par l'annonce, en tout début de matinée, d'un ralentissement de la hausse des prix producteurs aux Etats-Unis à 1,1% en rythme annuel en mai, à comparer à 2,3% le mois précédent.



Autres données de la séance, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont grimpé de 7,9 millions de barils la semaine dernière par rapport à la précédente, tandis que les réserves d'essence ont augmenté de 2,1 millions de barils.



Du côté des valeurs, on notera la stabilité d'Alphabet malgré la menace brandie par la Commission européenne d'imposer à sa filiale Google de se séparer de certaines de ses activités de publicité en ligne, l'accusant d'abuser de sa position dominante.



A noter aussi que les titres liés à l'intelligence artificielle tels que Nvidia (+4,8%) et AMD (+2,2%) sont restés bien orientés, certains analystes estimant que le secteur de la tech n'en est qu'aux balbutiements d'une période comparable aux années 1990.





