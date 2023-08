Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: rattrapée par les inquiétudes sur les banques information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le rouge mardi alors que l'agence de notation Moody's a placé sous surveillance négative plusieurs banques régionales américaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,7% en moyenne, annonçant une ouverture dans le rouge.



Moody's a épinglé hier soir la vulnérabilité de plusieurs établissements bancaires de taille moyenne, dont quelques noms biens connus comme Bank of New York Mellon ou U.S. Bancorp.



L'agence de notation met en évidence les pressions que ces banques subissent en matière de financement, des réserves de capital insuffisantes au point de vue réglementaire et le risque associé à leur exposition à l'immobilier commercial.



Moody's emboite ainsi le pas de Fitch, qui avait dégradé la note attribuée à la dette américaine la semaine dernière, ce qui montre que la question de la dette revient au centre des débats.



Une mauvaise statistique chinoise alimente par ailleurs les craintes d'un ralentissement marqué de la croissance économique mondiale.



Les importations chinoises ont baissé de 1,1% sur les sept premiers mois de l'année, laissant penser que la reprise de l'économie de la Chine patine et que la demande mondiale se dégrade.



Si la saison des résultats trimestriels touche à sa fin, les investisseurs ont pris connaissance d'une nouvelle série de résultats de sociétés trimestriels.



UPS décroche de 3% après avoir dévoilé un BPA ajusté de 2,54 dollars au titre du deuxième trimestre 2023, inférieur de 22,8% à celui de la même période en 2022.



Eli Lilly a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours, à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Au chapitre économique, le déficit commercial s'est réduit à 65,5 milliards de dollars au mois de juin, par rapport à celui de 68,3 milliards du mois précédent, selon le Département du Commerce.



Les stocks des grossistes seront publiés dans le courant de la matinée.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.