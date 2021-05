Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rate in extremis un 6ème gain hebdo consécutif. Cercle Finance • 03/05/2021 à 07:48









(CercleFinance.com) - Fin de semaine et fin de mois un peu décevante : le Dow Jones cède -0,54% à 33.875, le S&P-500 -0,72% à 4.181 et le Nasdaq -0,85% à 13.963. Wall Street aurait pu faire un carton plein en préservant ses niveaux de la veille : du coup, sur la semaine, le S&P-500 reste le seul à préserver une avance symbolique de +0,1% tandis que le 'Dow' et le Nasdaq s'effritent in extremis de -0,5%. Globalement, le mois d'avril s'avère cependant le plus 'bullish' depuis novembre 2020 : le S&P-500 engrange +5,2%, le Dow Jones +2,7% et le Nasdaq +5,4%. Wall Street n'a pu tirer parti des bons chiffres du jour, peut-être refroidi par les propos de Robert Kaplan (président de l'antenne de la Fed de Dallas) : il continue de parier sur une reprise du cycle de hausse de taux en 2022 et l'entame de discussions sur la réduction des achats mensuels, car il observe des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers tandis que le marché immobilier est à des sommets. Cela semble avoir occulté la publication de bons chiffres US : selon l'Université du Michigan, la confiance des consommateurs américains s'est encore améliorée au mois d'avril, à 88,3 (contre un consensus à 87,5) après 84,9 en mars, une amélioration attribuée aux effets du plan de relance de l'économie et au succès de la campagne de vaccination. Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé à 97,2 contre 93 le mois dernier, tandis que celui mesurant l'évolution de leurs anticipations est ressorti également en hausse, à 82,7 contre 79,7 en mars. Le meilleur chiffre du jour concernait les dépenses de consommation des ménages : elles ont rebondi de 4,2% en mars par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression globalement conforme au consensus. Pour leur part, leurs revenus ont grimpé de 21,1%, une envolée là aussi assez conforme à celle anticipée en moyenne par les économistes. En rythme annuel, l'indice des prix PCE s'est établi à +2,3% (+1,8% hors énergie et alimentation). Le Nasdaq a chuté dans le sillage de Twitter -15,2%, Dexcom et Skyworks -8,4%, Etsy -4,8%, NXP et Seagate -4,1%, Microchip -3,8%, Xilinx et KLA -3,4%, Citrix -3,3%, Analog -3,1%, Qualcomm -2,7%, AMD et Netease -2,6%, Applied Mat -2%, Apple -1,5%, Intel et Facebook -1,3%. A noter le rebond de Tesla +4,8%, Vertex +3%, Amgen +2,1%, Alexion +1,9%, Moderna +1,8%... Le S&P500 a été plombé par les valeurs du secteur énergie, en forte hausse la veille : Halliburton -3,8%, Conoco -3,7%, Chevron -3,6%, Apache -3,3%, Diamondbak -3,1%, Exxon -2,9%, Schlumberger -2,5%...

