Wall Street: rassuré par les propos de la Fed

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé sur des gains solides une séance dominée par les annonces de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire : le Dow Jones a bondi de 2,8% à 34061 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 3,2% à 12965 points.



'La banque centrale a annoncé la première hausse de taux de 50 points de base depuis mai 2000 et a détaillé ses plans pour commencer à réduire son bilan de près de 9000 milliards de dollars le 1er juin, de façon à contenir l'inflation', résume Wells Fargo.



'Le président de la Fed, Jerome Powell, a noté que des hausses de taux supplémentaires de 0,50% restaient une option 'pour les deux prochaines réunions', mais a tempéré les spéculations sur une hausse encore plus agressive de 0,75%', poursuit-elle.



Sur le front des statistiques américaines, l'indice ISM des services a reculé à 57,1 le mois dernier, contre 58,3 en mars, tandis que l'indice PMI composite de S&P Global est ressorti à 56,0 en donnée définitive pour avril, contre 55,1 en estimation flash.



Autre donnée du jour, le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 247.000 emplois en avril d'après l'enquête ADP, un nombre sensiblement inférieur au consensus, après les 479.000 créations de mars.



Du côté des valeurs, les opérateurs ont sanctionné lourdement les publications trimestrielles d'Uber (-4,6%) et surtout de Lyft (-29,9%), mais salué celles d'AMD (+9,1%), Starbucks (+9,8%), Moderna (+5,8%), CVS Health (+4,8%) et Marriott (+4,7%).





