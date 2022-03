Wall Street: rassuré par les prix producteurs et le pétrole information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a repris du terrain mardi, sur fond de nouvelles rassurantes sur le front des pressions inflationnistes aux Etats-Unis : le Dow Jones a avancé de 1,8% à 33544 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est octroyé 2,9% à 12949 points.



Les investisseurs n'ont pas été déstabilisés par le plongeon de l'indice Empire State de l'activité manufacturière dans la région de New York, qui est retombé à -11,8 en mars, son plus bas niveau depuis mai 2020, contre 3,2 le mois dernier.



Cette piètre statistique a été éclipsée par les prix à la production aux Etats-Unis, qui n'ont augmenté que de 0,8% en février par rapport au mois précédent, une hausse moins vigoureuse que prévu. Exprimé en rythme annuel, le taux s'est stabilisé à 10%.



Autre nouvelle rassurante sur le front de l'inflation, les cours du pétrole ont nettement reculé, le baril de WTI ayant ainsi chuté de 7,4% à 95,4 dollars et étant donc repassé sous la barre symbolique des 100 dollars pour la première fois depuis le 28 février.



'La dernière vague de pandémie en Chine a assombri les perspectives de demande en énergie pour la deuxième économie mondiale. Des signes que les discussions sur le nucléaire iranien pourraient reprendre ont aussi pesé sur les cours du pétrole', explique Wells Fargo.



La chute des cours de l'or noir a tout naturellement entrainé dans son sillage les valeurs du secteur énergétique, à l'image de Chevron (-5,1%), ExxonMobil (-5,7%), ou encore Schlumberger (-5,5%) et Halliburton (-4,3%).



Dans l'actualité des valeurs, Amazon a grimpé de 3,9% après le feu vert sans condition de la Commission européenne, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, au projet d'acquisition de MGM par le géant technologique.



Intel a gagné 0,9%, après l'annonce par le fabricant de microprocesseurs qu'il allait investir plus de 33 milliards d'euros afin de renforcer ses capacités de recherche et de production au sein de l'Union européenne.