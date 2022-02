Wall Street: rassuré par les dernières nouvelles d'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a opéré un net rebond mardi, soutenue par des signes d'apaisement dans le dossier ukrainien : le Dow Jones a avancé de 1,2% à 34989 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 2,5% à 14140 points.



Le climat boursier a profité d'une éclaircie sur le front géopolitique après des informations rapportant qu'une partie des troupes russes déployées dans des régions frontalières de l'Ukraine ont commencé à revenir dans leurs bases.



Conséquences, l'attrait pour les actifs refuges s'est affaissé, à l'image des Treasuries dont le rendement à dix ans a augmenté de cinq points de base à 2,05%, et les cours du pétrole ont rechuté (-3,7% à un peu moins de 92 dollars le baril sur le WTI).



Sur le plan macroéconomique, le Département du Travail a fait part d'une hausse de 9,7% des prix à la production américains en rythme annuel, hausse plus forte que le consensus, de quoi renforcer un peu plus les anticipations de hausse des taux de la Fed dès le mois prochain.



Autre déception, l'indice 'Empire State' est ressorti à 3,1 en février, un niveau largement inférieur aux attentes, et traduisant une faible expansion des conditions d'activité manufacturière dans la région de New York.



Sur le front des valeurs, Intel a gagné 1,8% après l'annonce d'un accord en vue de l'acquisition par le fabricant de microprocesseurs, du fondeur israélien Tower Semiconductor sur la base d'une valeur d'entreprise de l'ordre de 5,4 milliards de dollars.



Concernant les publications de résultats du jour, les opérateurs ont réservé un accueil chaleureux à celle de Restaurant Brands (+3,6%) -la maison-mère de Burger King- et plus encore à celle de la chaine hôtelière Marriott (+5,8%).