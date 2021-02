Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rassuré par le président de la Fed Cercle Finance • 25/02/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Après un début de séance compliqué, Wall Street s'est ressaisi mercredi, les propos de Jerome Powell semblant avoir rassuré les investisseurs : le Dow Jones s'est ainsi adjugé plus de 1,3% à 31962 points, et le Nasdaq Composite a pris 1% à 13598 points. 'Nous nous engageons à utiliser notre gamme complète d'outils afin de soutenir l'économie et de faire en sorte que la reprise après cette période difficile soit aussi robuste que possible', a assuré le président de la Fed à la Chambre des Représentants. Ces propos ont rassuré au lendemain de son audition au Sénat, lors de laquelle Jerome Powell a pointé 'des sources d'incertitude qui restent nombreuses, notamment concernant l'évolution de l'épidémie', comme le rappelait Aurel BGC. Par ailleurs, après un rebond de 5,5% en décembre, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté de 4,3% au mois de janvier pour atteindre un volume annualisé de 923.000 unités, bien supérieur à ce qu'attendait le consensus. Du côté des valeurs, Lowe's a lâché 3,7% après la publication au titre de son quatrième trimestre comptable d'un bénéfice net de 978 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action, un niveau pourtant supérieur aux attentes des analystes. ExxonMobil s'est adjugé 3% sur fond d'un accord avec HitecVision, par l'intermédiaire de sa société de portefeuille NEO Energy, pour la vente de la plupart des actifs en amont non opérés dans le centre et le nord de la mer du Nord du Royaume Uni. Autodesk a grimpé aussi de 3%, suite à un accord pour l'acquisition d'Innovyze, spécialiste des logiciels d'infrastructures de l'eau, moyennant un montant d'un milliard de dollars net de trésorerie et sujet à des ajustements.

