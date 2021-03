Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rassuré par la conclusion du FOMC Cercle Finance • 18/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la séance de mercredi dans le vert, soutenu par la conclusion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Le Dow Jones a gagné 0,6% à 33015 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris 0,4% à 13525 points. 'Comme on pouvait s'y attendre, la banque centrale a laissé son taux d'intérêt de référence inchangé dans la fourchette proche de zéro, les membres du comité s'attendant à ne pas toucher aux taux jusqu'en 2023', résume Wells Fargo. 'Jerome Powell a réaffirmé qu'une politique monétaire accommodante reste appropriée jusqu'à ce que les données montrent clairement que la Fed a respecté son double-mandat de plein emploi et d'inflation légèrement supérieure à 2%', poursuit-il. Les indicateurs économiques du jour ont d'ailleurs montré que l'économie américaine a marqué une pause en février, conséquence des graves intempéries qui ont paralysé une large portion du pays, du Texas aux Grande Lacs, une partie du mois. Ainsi, les mises en chantier de logements ont plongé de 10,3% le mois dernier, tandis que le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a chuté dans les mêmes proportions, de 10,8%. Du côté des valeurs, McDonald's a affiché un gain de 1,9%, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' par Deutsche Bank, avec un objectif de cours rehaussé de 232 à 244 dollars. Uber Technologies a reculé de 4,2% après avoir annoncé la requalification immédiate de ses chauffeurs britanniques de VTC, qui seront désormais considérés comme des 'professionnels' ayant droit à des congés payés. Lennar Corp s'est envolé de 13,8%, après la publication par le constructeur résidentiel d'un BPA en croissance d'un tiers à 2,82 dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21, largement supérieur à l'estimation moyenne des analystes.

