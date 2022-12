Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: rassuré par l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi, séance dominée par la parution de chiffres de l'inflation jugés rassurants : le Dow Jones a pris 0,3% à 34109 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 1% à 11257 points.



L'indice des prix à la consommation américain n'a augmenté que de 7,1% en novembre en rythme annuel (après 7,7% le mois précédent), son taux le plus faible depuis décembre 2021. Hors énergie et alimentation, il s'est tassé à 6%.



'Cela veut dire que nous nous approchons du pic et qu'une modération de l'inflation se profile à l'horizon', se félicitait ADSS, ajoutant que le recul des prix pétroliers et les améliorations de la chaîne logistique restent encore à se faire ressentir.



'Une fois que ces facteurs entreront en ligne de compte, ils accréditeront les propos de la Secrétaire au Trésor Janet Yellen selon lesquels l'inflation est appelée à se réduire considérablement en 2023', poursuivait le courtier basé à Dubaï.



Ces statistiques du jour montrant que l'inflation revient progressivement sous contrôle confortent largement le scénario d'une hausse de taux limitée à 50 points de base à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale, qui se tient ces mardi et mercredi.



Sur le front des valeurs, Oracle a cédé 0,9% après la publication des résultats de l'éditeur de progiciels au titre de son deuxième trimestre 2022-23, tandis qu'Eli Lilly a lâché 2,3% à la suite de la présentation par le laboratoire pharmaceutique de ses objectifs 2023.



Pfizer a gagné 1,7% dans le sillage d'un relèvement de recommandation à l'achat chez Goldman Sachs, suite à une réunion d'investisseurs ayant mis en lumière les récents lancements de produits du groupe, ainsi que son portefeuille de projets.