Wall Street: rassuré par de nouveaux signaux sur l'inflation

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont terminé dans le vert mardi, aidés par de nouveaux signaux d'apaisement de l'inflation : le Dow Jones a grappillé près de 0,2% à 33593 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris plus de 1,4% à 11358 points.



Depuis la parution, la semaine dernière, d'indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation américaine, les investisseurs paraissaient vouloir relativiser la crainte d'une accélération des prix qui conduirait la Fed à resserrer davantage sa politique monétaire.



Cette impression a été largement confortée par l'indice des prix producteurs (PPI) qui ne s'est accru que de 8% en variation annuelle le mois dernier, marquant ainsi un ralentissement après le taux de 8,4% de septembre.



Ces chiffres de l'inflation signifient qu'une hausse de taux de seulement 50 points de base en décembre semble désormais pratiquement acquise, 85% des traders misant sur cette option, contre moins de 15% pour un relèvement de 75 points de base.



Ces statistiques ont fait reculer le dollar ainsi que les rendements obligataires, avec une détente particulièrement forte sur les taux puisque celui des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est contracté de 11 points de base à 3,76%.



Autre donnée bien accueillie ce mardi, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York est ressorti à +4,5 contre -9,1 en octobre, repassant ainsi en territoire positif pour la première fois depuis juillet dernier.



Du côté des valeurs, les investisseurs ont salué les trimestriels de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot (+1,6%) et surtout du géant de la distribution Walmart (+6,5%), qui a relevé ses prévisions et lancé de nouveaux rachats d'actions pour 20 milliards de dollars.



Netflix a bondi de 3,6% alors que les analystes de Bank of America ont repris le suivi de la plateforme de streaming vidéo avec une recommandation d'achat, justifiée par des perspectives d'activité jugées favorables d'ici à 2024.





