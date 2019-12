Wall Street, ragaillardie par l'accord Chine/Etats-Unis, ouvre en hausse

La Bourse de New York montait à l'ouverture lundi, les investisseurs continuant à se réjouir de l'accord commercial conclu entre Washington et Pékin.

Vers 15H15 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,65% à 28.319,25 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,93%, à 8.815,93 points, et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,78%, à 3.193,52 points.

Wall Street avait déjà terminé légèrement dans le vert vendredi, saluant tranquillement l'officialisation de l'accord commercial sino-américain ainsi que la victoire électorale de Boris Johnson au Royaume-Uni: le Dow Jones avait grappillé 0,01% tandis que le Nasdaq (+0,20%) et le S&P 500 (+0,01%) avaient atteint des niveaux inédits.

"Les marchés financiers mondiaux prenaient pour acquis depuis septembre la signature d'un accord commercial" entre les Etats-Unis et la Chine, faisant monter les actions et les rendements sur le marché obligataire, rappelle Nicholas Colas de DataTrek Research. "Il est facile de penser que tout cela était déjà intégré dans les cours", ajoute-t-il.

Mais le fait que Washington et Pékin soient parvenus à un compromis au moment même où les Etats-Unis, le Canada et le Mexique tombaient d'accord sur un nouvel accord commercial "apporte un coup de fouet bienvenu à la confiance des entreprises", estime le spécialiste. "Alors qu'elles sont en train de finaliser leurs budgets pour 2020, elles devraient (enfin) commencer à envisager des investissements supplémentaires", ajoute-t-il.

- Décision importante pour Boeing -

"Cela devrait suffire à maintenir l'espoir d'une croissance économique et des bénéfices des entreprises en 2020, et à limiter les craintes que le remaniement impromptu des accords commerciaux ne fasse basculer le monde dans la récession", avance M. Colas.

Avec en plus la large victoire des conservateurs aux élections britanniques qui dégage la voie pour le Brexit, "le monde est un peu moins désordonné qu'il y a une semaine", note-t-il en soulignant que cela devrait permettre aux indices de poursuivre leur montée vers des sommets inédits.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine montait à 1,864% contre 1,823% vendredi à la clôture.

Du côté des valeurs, Boeing reculait de 1,99% alors que, selon le Wall Street Journal, le constructeur aéronautique pourrait dévoiler lundi ses intentions concernant la production de son 737 MAX cloué au sol depuis mi-mars.

La société International Flavors and Fragrances (IFF), qui fournit des ingrédients alimentaires, reculait de 6,70% après avoir conclu un accord pour fusionner avec la division de DuPont (+0,19%) dédiée à la nutrition pour former une nouvelle entreprise valant 45,4 milliards de dollars. Les actionnaires de DuPont en posséderont 55,4% et ceux d'IFF 44,6%.

DuPont recevra par ailleurs un versement de 7,3 milliards de dollars en espèces lors de la finalisation de l'opération.

Disney montait de 0,38% alors que "La Reine des neiges 2" a dépassé plus de 1 milliard de dollars de chiffres d'affaires.

La plateforme de voitures avec chauffeurs Uber bondissait de 5,36% après des informations du Wall Street Journal affirmant que l'entreprise cherche à vendre son activité de livraison de nourriture, Uber Eats, en Inde à son concurrent Zomato Media.

Le géant de l'énergie Pacific Gas and Electric (PG&E), qui s'est déclaré en faillite face aux milliards de dollars d'indemnités que lui réclament des victimes d'incendies de forêt, chutait de 13,23% alors que le gouverneur de l'Etat américain de Californie, Gavin Newsom, a rejeté son plan de restructuration.

jum/fc