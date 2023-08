Wall Street: rachats à bon compte sur les technologiques information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 07:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé la semaine en terrain positif : si le Dow Jones n'a grappillé que moins de 0,1% à 35308 points lundi, le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 1% à 13788 points, tiré par des rachats à bon compte sur les valeurs technologiques.



Le Nasdaq a en effet accusé un repli de plus de 4% depuis le début du mois, avec un recul de quelque 5% pour les 'Sept Magnifiques' (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla) qui ont largement contribué à la hausse de l'indice depuis le début de l'année.



Wall Street comptait aussi sur d'éventuelles bonnes nouvelles sur le front de la consommation cette semaine, avec les ventes au détail aux Etats-Unis pour juillet et les trimestriels d'enseignes comme Walmart, Home Depot ou Target.



Les opérateurs seront aussi attentifs à d'autres données macroéconomiques américaines telles que la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board, ou encore à des publications d'entreprises comme Cisco ou Applied Materials.



Ils scruteront également de près, mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui pourrait leur donner de précieuses indications concernant ses intentions en matière de politique monétaire.



En attendant, US Steel s'est envolé de 36,8% après le rejet d'une proposition non sollicitée de rachat du sidérurgiste par Cleveland-Cliffs, et son intention affichée 'd'évaluer les solutions stratégiques alternatives'.



PayPal Holdings a pris 2,8%, alors que le spécialiste des paiements électroniques a annoncé la nomination d'Alex Chriss, un cadre dirigeant de l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux Intuit, au poste de directeur général.