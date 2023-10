Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: quelques rachats ciblés à 48 heures du FOMC information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - Wall Street débute la semaine sur un rebond qui efface la moitié des pertes de la semaine passée pour le 'S&P' et le Nasdaq (+1,2%), et plus encore pour le Dow Jones (+1,6%) qui reprend 550 points sur les 700 perdus du 20 au 27 octobre.



Après cinq semaines de repli sur six, les actions américaines apparaissent techniquement survendues et ce sont sans surprise les '7 fantastiques' qui retrouvent la faveur des acheteurs à bon compte, comme Meta et Alphabet +2%, Microsoft +2,3% et Amazon +3,9%.



Certains opérateurs semblent convaincus que la réunion du FOMC mercredi fournira enfin à Wall Street et aux marchés obligataires (toujours au fond du gouffre) quelques motifs d'espoir concernant le début d'un cheminement vers un 'pivot'.



La Fed devrait observer un statu quo et annoncer une 'pause' (comme la BCE jeudi dernier) malgré des niveaux de consommation très élevés et un marché du travail très résilient... sans oublier une inflation un peu bloquée vers 3,5%.



Mais la forte baisse du pétrole (-2,7% vers 82,8$ sur le 'WTI') va dans le bon sens. Le baril retrouve ce lundi ses niveaux d'avant le 7 octobre, ce qui n'est pas anodin, alors que rien n'est réglé au Proche-Orient.



Quoique laisse transparaître la Fed, le point d'orgue de la semaine sera constitué par les chiffres de l'emploi américain de vendredi. Les économistes n'attendent que 190.000 créations de postes non agricoles en octobre, après 336.000 en septembre.





