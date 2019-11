Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : quelques prises de profits pour 'Black Friday' Cercle Finance • 29/11/2019 à 16:42









(CercleFinance.com) - Après un mois de novembre faste, les marchés d'actions américains subissent quelques prises de bénéfices vendredi à l'occasion de la séance écourtée de 'Black Friday', qui suit la fête de Thanksgiving. Moins d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule ainsi de 0,2% à 28.109,6 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 8696,3 points. Ces modestes prises de profits interviennent après un mois de novembre particulièrement favorable, qui aura vu les deux grands indices new-yorkais progresser de près de 4% en moyenne. Fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, Wall Street clôturera aujourd'hui à 13h00 (heure de New York), c'est-à-dire avec trois heures d'avance. Les volumes devraient donc rester limités, bon nombre d'investisseurs ayant préféré prendre une journée de congé afin de profiter du long pont de Thanksgiving. Les rares intervenants présents s'interrogent, quant à eux, sur les répercussions que pourrait avoir la promulgation par Donald Trump d'une motion en faveur des droits humains et la démocratie à Hong Kong. 'Ce n'est pas une très bonne chose pour les discussions commerciales en cours entre les Etats-Unis et la Chine, surtout que de nouvelles majorations de droits de douane doivent entrer en vigueur le 15 décembre', explique un trader. Pour le reste, ce sont surtout les valeurs de la distribution qui se mettent principalement en évidence en cette journée de 'Black Friday', le lendemain de Thanksgiving qui donne officiellement le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année. La Fédération nationale des distributeurs (NRF) prévoit des ventes de fin d'année en hausse de 3,8 à 4,2%, entre 727.9 et 730.7 milliards de dollars. Chaque consommateur devrait dépenser à lui seul 1.047.8 dollars, un chiffre en progression de 4%. Walmart (+0,7%), Target (+0,2%) et Amazon (-0,1%) - les principaux détaillants du pays - signent pour l'instant un début de séance sans grand mouvement. Si cette dernière séance du mois de novembre s'avère plutôt calme, la semaine prochaine devrait être plus animée à Wall Street, avec notamment la parution des derniers chiffres mensuels de l'emploi. Les investisseurs entreront d'ailleurs dans les choses sérieuses dès lundi, avec la publication de l'ISM manufacturier, qui permettra d'en savoir plus sur la santé du secteur de l'industrie manufacturière.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.