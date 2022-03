Wall Street: quelques prises de positions avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 14:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin avant le communiqué très attendu que la Fed publiera cet après-midi à l'issue de son comité de politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,9% à 1,4%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Wall Street avait déjà progressé mardi, l'annonce d'un ralentissement des prix à la production ayant plus que compensé le repli du secteur énergétique suite au recul des tensions sur le marché pétrolier.



Les investisseurs semblent retrouver un peu de goût pour les actifs risqués avec la décrue des prix du brut, qui avaient atteint des niveaux inquiétants la semaine passée, et des développements favorables en Asie.



Le vice-Premier ministre chinois Liu He a en effet plaidé ce mercredi en faveur d'actions 'concrètes' en vue de stimuler l'économie du pays au premier trimestre, estimant notamment que la politique monétaire devait prendre le relais pour faire face à la situation actuelle.



La Chine est actuellement soumise à de nouvelles mesures de confinement, notamment dans la métropole technologique de Shenzhen, l'un des grands pôles économiques du pays.



La tendance pourrait néanmoins évoluer dans l'après-midi avec le verdict de la Réserve fédérale, qui boucle son comité stratégique aujourd'hui.



Le communiqué de la banque centrale paraîtra à 14h00 (heure de New York) et la grande majorité des économistes s'attendent à un relèvement de 25 points de base du taux des Fed funds, qui n'avait plus bougé depuis 2018.



Les investisseurs étudieront de près le communiqué, ainsi que les propos de son président Jerome Powell lors de la conférence de presse qui suivra, en quête d'éventuelles indications sur le calendrier des futures hausses de taux.



'La communication est en place et il n'y a aucune raison de paniquer le marché, déjà très volatil, comme le président de la Fed l'a indiqué la semaine dernière', estime Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



Au chapitre économique, les investisseurs ont appris ce matin que les ventes de détail avaient augmenté de 0,3% aux Etats-Unis le mois dernier, après un rebond de 4,9% en janvier.



Les prix à l'importation ont pour leur part ralenti leur progression en février, affichant un gain de 1,4% après une hausse de 1,9% au mois de janvier.