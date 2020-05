Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : quelques motifs d'espoir en attendant l'ISM Cercle Finance • 05/05/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, soutenue par la perspective d'un redémarrage progressif de l'économie et dans l'attente de nouveaux indicateurs d'activité. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 1,3%, annonçant un début de séance en territoire positif. Les investisseurs semblent afficher depuis quelques séances une confiance grandissante quant à la possibilité d'une levée prochaine des mesures de confinement et d'une réouverture des commerces, tout du moins dans certains Etats américains. 'Tout est fait pour que les économies puissent repartir lorsque le virus aura disparu ou qu'on saura le traiter', fait valoir Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Cette perspective encourageante semble pour l'instant éclipser les chiffres désastreux du chômage, qui devraient se confirmer au cours des prochaines séances. 'Nous avons devant nous plusieurs années où les taux resteront proches de zéro et où les critères de solvabilité des Etats seront regardés avec plus de complaisance', tempère Emmanuel Auboyneau. 'La baisse du prix des matières premières est un autre facteur favorable pour une reprise de la consommation', ajoute le gérant. La tendance à New York est également soutenue par la remontée des cours pétroliers, dopés par le scénario d'une reprise prochaine de l'activité: le baril de brut léger américain progresse actuellement de 13% à plus de 23 dollars. Publié en début de matinée, le déficit commercial américain s'est, lui, creusé à 44,4 milliards de dollars en mars, selon le Département américain du Commerce, contre -39,8 milliards le mois précédent. Les investisseurs attendent la publication de l'indice ISM non-manufacturier aux Etats-Unis, qui devrait avoir plongé à un plus bas historique de 30 points au mois d'avril, contre 52,5 en mars.

