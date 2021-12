Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : quelques hésitations à poursuivre le rebond information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - Wall Street marque le pas mercredi en début de séance après avoir signé hier sa seconde meilleure séance de l'année, une performance qui lui a permis d'effacer les pertes liées à l'apparition d'Omicron. En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 35.647,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reste stable, autour de 15.681,8 points. Le S&P 500 affiche désormais en repli de 0,2%, après avoir atteint 4698,6 points en début de séance, ce qui ne le place plus qu'à 0,5% de son record absolu de clôture. D'après les analystes, un franchissement de ce seuil permettrait de restaurer la tendance haussière ('bull trend') en place depuis le début de l'année. Les atermoiements manifestés aujourd'hui par les investisseurs témoignent cependant du besoin de trouver de nouveaux catalyseurs avant d'entamer le traditionnel 'rally de fin d'année'. Si la volatilité n'est pas totalement revenue à ses niveaux d'avant l'apparition de la nouvelle souche, l'indice VIX du CBOE semble désormais sous contrôle, avec un gain limité de 0,8% à 22,1 points. La page Omicron semblant d'ores et déjà tournée, les investisseurs vont pouvoir se tourner vers les prochaines échéances, économiques et monétaires en tête. En ce sens, les intervenants de marché pourraient hésiter à poursuivre le rebond à deux jours des chiffres très attendus sur l'inflation aux Etats-Unis. Côté valeurs, l'action Tesla recule de plus de 1%, le marché ne se laissant pas impressionner par le relèvement d'objectif de cours des analystes de New Street Research. Les cours du pétrole se stabilisent autour de 72 dollars alors que les stocks de brut ont diminué d'environ 200.000 barils lors de la semaine du 3 décembre, à 432,9 millions d'unités. L'activité s'annonce relativement peu animée aujourd'hui, avec aucun autre indicateur majeur à l'ordre du jour.

