Wall Street: quelques bonnes surprises dans l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin suite à la publication de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu, témoignant cependant d'une modération de la hausse des salaires et d'une remontée du taux de chômage.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais gagnent autour de 0,6%, signalant un début de séance dans le vert après sa récente séquence baissière.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a créé 315.000 emplois non agricoles en août, notamment grâce aux embauches dans les secteurs de la santé et de la distribution, une performance supérieure aux 300.000 anticipés en moyenne par les économistes.



Ce chiffre meilleur que prévu, qui témoigne de la bonne résistance de l'économie américaine, semble a priori ouvrir la voie à une poursuite de la stratégie agressive de hausse des taux de la Fed afin de maîtriser l'inflation.



Toutefois, une hausse modérée des salaires et d'autres signes de décélération du marché du travail, comme une remontée de 0,2 point du taux de chômage à 3,7%, pourraient encourager la banque centrale à lever le pied dans son cycle de resserrement monétaire.



'Dans l'ensemble, le rapport brosse le tableau d'un léger ralentissement de l'emploi', réagissent les économistes de Commerzbank.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs évaluent désormais à 62% les chances d'une hausse de taux de 75 points de base de la banque centrale américaine lors de sa réunion des 20 et 21 septembre.



Les traders tablaient sur une probabilité de 72% avant la parution du rapport sur l'emploi.



Ces chiffres devraient toutefois n'avoir qu'un impact limité sur Wall Street, qui s'achemine vers une troisième semaine consécutive de hausse au vu de la détermination désormais affichée par la Fed dans son combat contre l'inflation.



Sur les marchés, le rendement des Treasuries à 10 ans affiche une très légère hausse après la parution de cette statistique, grappillant quelques points pour dépasser la barre des 3,27%.



Le dollar repart quant à lui à la baisse et cède 0,6% face à l'euro en revenant tout près du seuil de parité.