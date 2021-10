Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : quelques bonnes affaires se présentent information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse mardi matin, les investisseurs semblant disposés à effectuer quelques rachats à bon compte après la forte baisse des dernières séances. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 affichent tous des gains allant de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance favorable. A en croire certains observateurs, le récent repli des marchés boursiers témoigne d'une réaction excessive face aux craintes liées à la remontée des taux, à la flambée des prix de l'énergie et à la situation en Chine. Dans ces conditions, un rebond ne serait plus très loin. Si le S&P 500 affiche des pertes de plus de 5% depuis le début du mois de septembre, ce score le place encore très loin de la zone de correction définie par une baisse de 10% d'un indice par rapport à ses récents plus hauts. La prise de risque devrait néanmoins rester limitée dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice ISM des services, attendu en baisse pour septembre à 59,9 par le consensus contre 61,7 le mois précédent. Annoncée une heure avant l'ouverture, l'annonce d'un creusement du déficit commercial américains n'a pas eu de véritable impact sur les marchés. Selon les chiffres dévoilés mardi par le Département du Commerce, le déficit commercial a augmenté de 4,2% pour s'établir à 73,3 milliards de dollars, contre 70,3 milliards de dollars au mois de juillet. Les investisseurs réagissent, en parallèle, aux premières publications de la saison des résultats. Moins d'une semaine après la fin du troisième trimestre, PepsiCo a dévoilé ce matin un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu et relevé sa prévision de croissance pour 2021 en dépit d'un environnement de marché qualifié de 'volatile'. Si les résultats et les indicateurs devaient s'avérer meilleurs qu'attendu, les investisseurs pourraient se dire que la correction automnale ne prendra pas davantage d'ampleur, un constat susceptible de les inciter à revenir sur les actions. Très suivi ces derniers temps, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans reprend plus de deux points de base, à 1,50%, tandis que le dollar poursuit sa remontée aux abords de 1,16 face à l'euro.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance.