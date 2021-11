Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : quelle semaine, indices et T-Bonds euphoriques information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 23:15









(CercleFinance.com) - Wall Street aligne un nouveau 'carton plein' de records: c'est un 5 sur 5 pour le S&P500 qui dépasse les 4.700 et engrange +2% sans aucune consolidation intraday en 38H de cotations prises en continu. C'est en fait son 7ème record consécutif et il aligne sa 16ème séance de hausse sur 18. Le Dow Jones (+0,56% à 35.327) s'est hissé jusque vers 36.485 et le Nasdaq (+0,2% à 15.971) qui réalise également un 5/5 cette semaine, a culminé à 16.053 (il affichait alors plus de 24% de performance annuelle). Le Nasdaq a été dopé par le secteur des semiconducteurs après les bons résultats de Qualcomm (+4,5%), ce qui a euphorisé KLA (+3,2%), Applied Materials et Western Digital (+2,1%), Broadcom (+1,9%)... Presque 1 an jour pour jour après l'annonce d'un 'vaccin efficace à 95%', Pfizer a publié vendredi matin un nouveau communiqué 'coup de tonnerre' indiquant qu'un nouveau traitement anti-Covid (par voie orale) serait efficace à 89% contre le risque de développer des formes graves chez les patients 'fragiles': la pandémie serait alors sur le point d'être définitivement vaincue selon Pfizer... et Joe Biden vient de déclarer que les Etats Unis avançaient vers une sortie de ce problème sanitaire du Covid. Pfizer s'est envolé de +10,9%, faisant plonger ses concurrents producteurs de vaccins, et notamment Moderna (-15,9%), Merck (-10%), Biorad-Lab (-7,4%), Regeneron (-5,6%). La perspective d'un traitement 'efficace' destiné très directement aux personnes âgées 'fragiles' a fait flamber les croisiéristes dont la clientèle du 3ème âge est majoritaire : Royal Caribbean +9%, Carnival +8,4%, Norwegian Cruise +7,8%... ainsi que les sites de réservation comme Booking (+7,5%) et surtout Expedia (+15,8%) puis les compagnies aériennes (Delta +8%, Alaska Airlines +6,5%, American Airlines +5,8%...) L'autre bonne surprise du jour, ce furent les chiffres de l'emploi US qui ressortent meilleurs que prévus : l'économie américaine aurait créée 483K 531.000 nouveaux emplois (contre 450.000 à 500.000 anticipé) au mois d'octobre, les chiffres de septembre sont également révisés de 312K à 194K, ceux du mois d'août de 366 à 383K. Le taux de chômage se contracte encore de -0,2%, de 4,8% à 4,6% (conforme aux attentes)... et pas moins de 10,4 millions d'offres d'emploi seraient à pourvoir quand 5 millions d'américains seulement sont encore au chômage. Le plus étonnant, c'est que ce 'NFP' robuste n'impacte pas le rendement des T-Bonds qui se détend encore de -7Pts à 1,455%, au plus bas depuis le 24 septembre dernier.

