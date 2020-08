Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : quatrième séance de hausse pour le Dow Jones Cercle Finance • 05/08/2020 à 17:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse mercredi matin après la parution d'un indicateur montrant une accélération du rythme de la croissance dans le secteur tertiaire aux Etats-Unis. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones aligne une quatrième séance de progression d'affilée et gagne 1% à 27.105,9 points, tandis que le Nasdaq Composite établit de nouveaux records en se contentant de grignoter 0,2% à 10.966,8 points. Les marchés saluent la publication d'un indice ISM des services qui a grimpé à 58,1 en juillet contre 57,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient en repli vers 55 en raison de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Autre bonne nouvelle, l'indice PMI définitif des directeurs d'achat calculé par IHS Markit est revenu à 50 le mois dernier, en version définitive, contre 47,9 en juin et 49,6 en estimation 'flash'. L'indice s'établit donc au niveau du curseur des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et croissance de l'activité. Les marchés ne semblent accorder en revanche aucun crédit à l'enquête mensuelle sur l'emploi dans le secteur privé publié par ADP, qui n'a recensé que 167.000 créations d'emplois en juillet contre 1,9 million anticipé. Les investisseurs préfèrent se concentrer sur les cours de l'or, qui continuent de battre des records absolus à presque 2070 dollars l'once, tandis que l'argent fait lui aussi preuve d'une grande fermeté au-delà de 27 dollars l'once. Côté valeurs, Disney grimpe de presque 10% après avoir dépassé les prévisions du consensus au deuxième trimestre, une performance qui a poussé les analystes de Credit Suisse à relever à 'surperformance' leur recommandation sur la valeur.

