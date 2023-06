Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: quasiment inchangée en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 17:04

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note essentiellement inchangée mardi, le marché étant sans direction claire en l'absence d'indicateurs économiques.



En fin de matinée, le Dow Jones est stable, ou presque, à 33.571,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille moins de 0,1% à 13.237,5 points.



Faute de catalyseurs, les investisseurs poursuivent la pause amorcée la veille, consolidant leurs positions suite aux excellentes performances signées par le Nasdaq depuis le début du mois de mars.



Avec six semaines de hausse d'affilée, l'indice à forte pondération technologique vient d'aligner sa plus longue série haussière depuis janvier 2020, ce qui l'a porté à des plus hauts depuis avril 2022.



Mais après un gain de plus de 13% pour le Nasdaq ces trois derniers mois, le marché commence à montrer quelques signes de fatigue et beaucoup d'investisseurs se demandent si cette tendance haussière est appelée à se poursuivre.



Signe de la perte d'appétit des investisseurs, Apple recule de 0,3% au lendemain de la présentation officielle de son casque de réalité mixte 'Vision Pro' qui marque, d'après le groupe de Cupertino (Californie), l'entrée dans une 'nouvelle ère pour l'informatique'.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se tend légèrement, de trois points de base à 3,72%, malgré la perspective d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.



Sur le marché de l'énergie, le contrat de référence se replie sur des prises de bénéfices après avoir vigoureusement rebondi hier en réaction à la promesse faite par l'Opep de réduire sa production afin de soutenir les cours.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,5% à 71,7 dollars.