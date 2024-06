Wall Street quasiment à l'équilibre après les ventes au détail

(AOF) - Les marchés américains évoluent proches de l'équilibre. Côté statistiques, les ventes au détail ont augmenté moins qu'attendu au mois de mai : +0,1% contre un consensus de +0,3%. En outre, la production industrielle a augmenté de 0,9% en mai aux Etats-Unis après avoir été stable en avril. Côté valeurs, le promoteur immobilier américain Lennar se replie après avoir abaissé ses prévisions de livraisons pour le troisième trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones est stable à 38779 points et le Nasdaq recule de 0,26% à 17799 points. Les taux longs se détendent.

Lennar recule de 2,30% à 152,92 dollars à la bourse new-yorkaise. Une baisse qui intervient au moment où le groupe a abaissé ses prévisions de livraisons pour le troisième trimestre. Le promoteur immobilier américain anticipe entre 20500 à 21000 logements, contre environ 20900 de consensus. Le prix moyen de vente est attendu entre 420000 et 425000 dollars, contre 426000 au deuxième trimestre et 449000 dollars un an plus tôt. A la suite de cette publication, JPMorgan a confirmé sa recommandation Neutre et UBS son conseil d'Achat.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en mai aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de +0,3% et après une baisse de 0,2% en avril. Hors automobile et essence, elles ont augmenté de 0,1%.

La production industrielle a augmenté de 0,9% en mai aux Etats-Unis après avoir été stable en avril. Le consensus s'élève à +0,3%. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est élevé à 78,7% en mai contre 78,6% attendus après 78,2% en avril.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,3% en avril comme attendu, après un repli de 0,1% le mois précédent.

Les valeurs à suivre

Berkshire Hathaway/Occidental Petroleum

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a fait l'acquisition de 2,95 millions d'actions de la compagnie pétrolière, Occidental Petroleum, entre le 13 et le 17 juin, selon un document déposé auprès de la SEC. Berkshire Hathaway détient désormais un peu plus de 255 millions d'actions d'Occidental Petroleum, soit près de 29% du capital.

Tesla

Le patron de Tesla Elon Musk a fait savoir à ses employés qu'il planchait sur un plan de rémunération basé sur les actions de l'entreprise pour les employés qui font preuve de performances exceptionnelles, comme l'a rapporté Reuters, citant deux sources ayant consulté une note interne. L'introduction de ce plan fait suite à l'accord récent de Musk sur un plan de rémunération évalué à 56 milliards de dollars, composé d'options d'achat d'actions.