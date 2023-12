Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: quasi-inchangée en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue pratiquement sans changement mercredi matin, les prises d'initiatives restant limitées à seulement quelques heures des décisions de politique monétaire de la Fed.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones est parfaitement stable à 36,572,6 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à grignoter 0,3% et à établir de nouveaux records au-delà de 14.600 points.



Au terme de deux jours de réunion de son comité stratégique (FOMC), la Fed publiera son communiqué à 14h00 (heure de New York) et son président, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse dans la foulée.



L'issue du conciliabule n'est pas vraiment entourée de suspense, la probabilité d'un maintien des taux étant évaluée à plus de 98% par les investisseurs.



Mais les interrogations qui entourent la tonalité du communiqué et du discours que livrera Jerome Powell sont, elles, bien plus réelles, ce qui incite les intervenants de marché à faire preuve d'une certaine prudence.



Le récent 'rally' signé par les marchés d'actions américains s'est appuyé en grande partie sur la conviction que la Fed réduirait ses taux à partir de l'an prochain.



Toutefois, au vu de la solidité du marché de l'emploi et de la croissance dans son ensemble, la Réserve fédérale pourrait ne pas se montrer aussi accommodante qu'anticipé par certains investisseurs.



Des incertitudes demeurent par ailleurs sur la trajectoire de l'inflation, comme l'illustrent la stagnation des prix à la production aux Etats-Unis en novembre par rapport au mois précédent.



Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'indice PPI affiche même une hausse de 0,1% d'un mois sur l'autre



Les investisseurs commencent en outre à se repositionner sur le marché pétrolier après la récente chute des cours, qui avait ramené le WTI à des plus bas de presque six mois.



Le baril de brut léger texan reprend 1,2% à 69,5 dollars après l'annonce d'un nouveau recul hebdomadaire des stocks de pétrole brut, mais reste pour l'instant en-dessous de la barre symbolique de 70 dollars.



Sur le marché obligataire, le taux des Treasuries à dix ans se replie en direction de 4,16%, un nouveau plus bas depuis le début de l'été, certains investisseurs se portant sur les bons du Trésor face à valorisations parfois jugée trop élevées sur les actions.



Le dollar reste stable face à l'euro, dans la zone de 1,08, dans l'attente des décisions de la Fed, mais aussi des annonces de la Banque centrale européenne (BCE), prévues demain.





