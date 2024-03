Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall-Street: pullback modéré, Nvidia & pétrole WTI au zénith information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 22:20









(CercleFinance.com) - Wall Street n'a quasiment rien lâché après une semaine faste et des gains de +2 à +2,5% : le Dow Jones enregistre une perte limitée de -0,4% à 39.313, le S&P500 de -0,3% à 5.218, ainsi que le Nasdaq-100.



Le Nasdaq composite s'effrite de seulement -0,25% vers 16.384 : les 3 principaux indices avaient entamé la semaine sur des replis très comparables, quelques acheteurs avaient permis de réduire les pertes de moitié à mi-séance, avant que la lourdeur l'emporte de nouveau.

Quelques titres ont pesé sur la tendance, comme Illumina -2,3%, Cadence -2%, Intel -1,7%, Qualcomm, KLA et On-Semiconductor avec -1,5%, Microsoft -1,4%.



Cela n'a pas été contrebalancé par l'envol de Micron qui a pris +6,3%, ou les hausse d'Adobe +1,5%, Tesla +1,1%, Nvidia +0,8% (nouveau record de clôture à 950$, pour 2.375Mds$ de capitalisation).

Boeing a repris +1,4% avec la confirmation du départ du CEO et de plusieurs hauts cadres dirigeants : une réaction qui peut être qualifiée de 'modérée'.



L'agenda macroéconomique était particulièrement dégarni ce lundi, à part la publication des ventes de logements neufs : elles se sont tassées imperceptiblement, de -0,3% en février par rapport au mois précédent, pour s'établir à 662.000 unités en rythme annualisé, selon le Département du Commerce, après une hausse de 1,7% en janvier.



Le prix médian des maisons s'est établi à 400.500 dollars et le prix moyen est ressorti à 485.000 dollars: la hausse des taux n'a toujours pas d'impact sur les prix qui restent proches des records historiques, rendant l'immobilier inabordable pour 80% de la population.

Même les plus riches qui n'ont aucun besoin d'emprunter (à plus de 6,80% pour les meilleurs profils) ne peuvent se lancer dans une 'chasse aux bonnes affaires'.

Le stock de maisons neuves en vente représentait 463.000 à fin février, soit une réserve d'environ 8,4 mois au rythme des ventes d'alors.



Sur l'obligataire, l'entame de la semaine se place sous le signe de la consolidation avec des T-Bonds qui affichent +4Pts à 4,258%, le '30 ans' +3Pt à 4,4220%.

Le pétrole se distingue ce soir avec une progression de plus de 1,7% à 82$ sur le NYMEX, avec à la clé le re-test du récent zénith des 82,5$ en Intraday.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.