Wall Street prudente après un recul des inscriptions au chômage

WALL STREET OUVRE SUR UNE NOTE PRUDENTE PARIS (Reuters) - Wall Street a ouvert jeudi sur une note prudente, tiraillée entre l'annonce d'un recul des inscriptions au chômage aux Etats-Unis et les craintes nées de nouvelles crispations entre Washington et Pékin. L'indice Dow Jones grappille 6,95 points, soit 0,03%, à 24.582,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, est stable à 2.971,63 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite a ouvert pour sa part quasiment inchangé (+0,01%) à 9.376,67 points à l'ouverture. Le S&P-500 a fini mercredi à un plus haut de deux mois après avoir brièvement dépassé en séance sa moyenne mobile à 100 jours, le Nasdaq Composite clôturant pour sa part à un pic de trois mois, porté par les performances des géants de la technologie. Le retour de la prudence s'explique notamment par les propos du secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, qui a qualifié mercredi de "dérisoire" l'enveloppe de deux milliards de dollars annoncée par la Chine pour combattre la pandémie de coronavirus. Les contrats à terme sur les indices ont cependant effacé leurs pertes après l'annonce, une heure avant l'ouverture, de plus de 2,4 millions de nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre conforme aux attentes. Les inscriptions au chômage restent à un niveau considérable mais diminuent progressivement depuis le record de 6,867 millions atteint lors de la semaine au 28 mars. Aux valeurs, le groupe de grands magasins Macy's perd 1,6% dans les premiers échanges après avoir averti qu'il pourrait subir une perte d'exploitation supérieure au milliard de dollars au premier trimestre de son exercice décalé. (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées MACY'S NYSE +4.75%