Wall Street prudente à l'ouverture, le chômage reste élevé

WALL STREET OUVRE AVEC PRUDENCE PARIS (Reuters) - Wall Street évolue prudemment jeudi en début de séance après avoir pris connaissance des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui continuent de baisser mais se maintiennent à un niveau élevé. L'indice Dow Jones est quasiment inchangé, à 27.200,29 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,07% à 3.325,48 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite cédait 0,03% à 10.994,84 points à l'ouverture. "Les gens font une petite pause parce qu'il y a des incertitudes concernant le virus et parce que les mesures de soutien sont un peu à l'arrêt", commente Faron Daugs, directeur général de Harrison Wallace Financial Group. Les nouvelles demandes d'allocations chômage ont atteint 1,186 million lors de la semaine au 1er août en données ajustées des variations saisonnières, contre 1,435 million la semaine précédente, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont culminé à un record de 6,867 millions fin mars. Elles baissent depuis mais leur repli paraît désormais freiné par l'augmentation du nombre de cas de contaminaton au COVID-19 dans plusieurs Etats américains. Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en juillet ont été nettement moins nombreuses que prévu, ont ainsi montré mercredi les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par le cabinet ADP. Le marché attend maintenant le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié vendredi. Le consensus Reuters table sur 1,485 million de créations d'emplois non-agricoles en juillet contre 4,767 millions en juin. Les principaux dirigeants démocrates du Congrès américain et l'administration Trump vont de nouveau tenter ce jeudi d'aboutir à un compromis qui permettrait d'assurer le maintien d'un soutien financier public aux millions d'Américains frappés par les conséquences économiques de la pandémie. Au terme de près de deux semaines de discussions, les quatre principaux négociateurs semblaient proches d'un accord sur certains sujets mais des divergences persistent sur des enjeux chiffrés en milliers de milliards de dollars, à commencer par le montant des allocations chômage fédérales. Aux valeurs, Western Digital pèse sur le Nasdaq avec un repli de 13,81% après des résultats et des prévisions inférieurs aux attentes de Wall Street. A la hausse, Bristol-Myers Squibb prend 3,43% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel en tablant sur une reprise de la demande pour ses médicaments. (Patrick Vignal, avec Medha Singh et Ambar Warrick à Bangalore, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE +1.97% WESTERN DIGITAL NASDAQ -16.64%