Wall Street prudente à l'ouverture, la "tech" repart

LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN HAUSSE PRUDENTE PARIS (Reuters) - Les indices de Wall Street évoluent prudemment vendredi en début de séance, le Nasdaq tirant son épingle du jeu grâce à un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques après deux séances de prises de bénéfice. L'environnement de marché reste cependant marqué par les craintes sur l'évolution de la situation sanitaire et les inquiétudes pour l'économie, dont la reprise marque des signes d'essoufflement. L'indice Dow Jones gagne 48 points, soit 0,17%, à 27.853,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, grappille 0,02% à 3.357,66 points dans les premiers échanges. Le Nasdaq Composite gagnait 0,61% à 10.976,51 points à l'ouverture. La tendance pourrait évoluer avec la publication, attendue pour 14h00 GMT, de la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain de l'université du Michigan pour le mois en cours. Les indicateurs de confiance sont très surveillés à un moment où le rebond de la demande perd de l'élan. Plusieurs grands noms de la technologie sont repartis à la hausse avec notamment un bond de 4,96% pour Tesla. Oracle se distingue avec un repli de 0,17% après des informations de Reuters selon lesquelles Donald Trump interdirait dès dimanche le téléchargement des applications Tiktok et WeChat aux Etats-Unis. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.06% ORACLE NYSE -0.96% TESLA NASDAQ +5.29%