Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: prudent avant la pluie des résultats et la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, dans l'expectative du déluge de résultats prévu cette semaine et de la réunion de la Fed : le Dow Jones a pris près de 0,3% à 31990 points, alors que le Nasdaq Composite a reculé d'environ 0,4% à 11783 points.



Près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent présenter leurs trimestriels cette semaine, dont les géants technologiques Apple, Amazon et Microsoft, mais aussi d'autres poids lourds de la trempe de Boeing, Coca-Cola, McDonald's ou Chevron.



Selon Credit Suisse, près des deux-tiers des entreprises du S&P500 ayant déjà publié ont dépassé les attentes, mais ces bonnes surprises n'ont été saluées que par une surperformance de seulement 0,4% des actions concernées.



'Si la croissance des bénéfices devrait aider le marché à reprendre pied d'ici à la fin de l'année, nous pensons que les estimations de résultats vont être légèrement révisées à la baisse au cours des trimestres qui viennent', prévenait Craig Fehr chez Edward Jones.



Chez Raymond James, on reconnaît que l'actualité économique risque de réserver encore pal mal de mauvaises nouvelles, tout en soulignant que beaucoup de facteurs ont été intégrés après le récent repli de 24% de l'indice S&P 500.



Autre grand rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la Fed se tiendra à partir de ce mardi, avec la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire par une hausse de 75 points de base du taux directeur mercredi.



'En 2021, la Réserve fédérale a donné trop de poids à son objectif de plein-emploi, pas assez à son objectif de stabilité des prix. On peut se demander si elle ne commet pas aujourd'hui une erreur symétrique', s'interrogeait à ce sujet Oddo BHF.



Parmi les baisses marquantes du jour, Tesla a reculé de 1,4%, le constructeur de voitures électriques ayant essuyé une perte pour dépréciation de 170 millions de dollars sur le premier semestre au titre de son investissement dans le bitcoin.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.