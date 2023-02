Wall Street: prudence en l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 17:04

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi matin en l'absence d'éléments suffisamment positifs pour soutenir la tendance haussière à l'oeuvre depuis le début de l'année.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 33.824,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 11.924,4 points.



Les investisseurs marquent une pause après les bonnes performances enregistrées ces cinq dernières semaines et font preuve d'une certaine prudence face à l'évolution de la situation économique et de la politique monétaire.



Les solides chiffres de l'emploi publiés vendredi sont venus affaiblir les arguments en faveur d'une prochaine 'pause' dans le durcissement monétaire orchestré par la Réserve fédérale.



Plus généralement, les stratèges s'inquiètent de le divergence de vue qui se creuse entre le discours de fermeté de la Fed en matière d'inflation et de politique monétaire et les anticipations plus optimistes des investisseurs, qui se projettent déjà dans l'après-inflation et l'assouplissement monétaire.



L'absence de catalyseurs incite également les investisseurs à la prudence, qui préfèrent prendre quelques bénéfices dans l'attente du prochain catalyseur haussier qui fera grimper le marché.



Peu de chance que ces signaux proviennent des comptes des entreprises, sachant que la saison des résultats va commencer à toucher à sa fin cette semaine avec la publication de 95 sociétés du S&P 500 et d'une seule composante du Dow Jones.



Tyson Foods décroche de 4% ce lundi après avoir publié un bénéfice trimestriel en chute de 70%, avec une marge opérationnelle ajustée divisée par trois.



Loews évolue de son côté sans grande tendance (+0,4%) suite à un profit net de 364 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit 1,53 dollar par action, comparativement à 343 millions, ou 1,36 dollar par action, au quatrième trimestre 2021.



Selon des données publiées par FactSet, sur les 50% des entreprises du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé leurs résultats, 70% ont dépassé les prévisions de Wall Street, un chiffre bien en-dessous de la moyenne de 77% atteinte sur les cinq dernières années.



Le dollar continue de se raffermir face à un panier de devises de référence, notamment contre l'euro, qui touche un creux de près d'un mois à 1,0730 dollar en raison des incertitudes sur la politique monétaire américaine.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans accroît également ses gains, aux abords de 2,62%, suite à la statistique de l'emploi de vendredi, ce qui le ramène à des plus hauts depuis le début de l'année.