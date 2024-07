Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: prudence en attendant Microsoft et la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur de faibles écarts mardi matin à l'entame d'une réunion de deux jours de la Fed et en attendant la publication des résultats de Microsoft, prévus plus tard dans la soirée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent sur une note stable, voire légèrement baissière, laissant entrevoir un début de séance incertain.



Faute d'éléments nouveaux à se mettre sous la dent depuis le début de la semaine, les investisseurs attendent avec impatience les performances trimestrielles de Microsoft, deuxième plus grande capitalisation mondiale, qui tomberont dans la soirée.



La saison des résultats n'a pas été porteuse à ce stade, en particulier pour les grandes capitalisations du secteur technologique sur lesquelles les marchés se sont beaucoup reposés pour aller de l'avant ces dernières années.



'On voit que la saison des résultats trimestriels ne joue pas son rôle de catalyseur sur les marchés d'actions comme à l'accoutumée, du moins pour l'instant', souligne un trader.



'L'environnement s'est quelque peu dégradé récemment, ce qui qui justifie une position d'attente et de prudence', ajoute le professionnel.



La prudence devrait donc freiner les ardeurs des investisseurs, notamment dans l'attente d'éventuelles clarifications de la Réserve fédérale concernant le calendrier de baisse des taux aux Etats-Unis.



La banque centrale américaine tient réunion ce mardi et mercredi, au terme de laquelle elle devrait annoncer demain sa décision de laisser encore une fois ses taux d'intérêt inchangés.



Mais Jerome Powell, son président, pourrait également préparer le terrain en vue d'une possible baisse des taux en septembre.



A en croire les stratèges, Jay Powell pourrait également profiter du symposium de Jackson Hole, à la fin du mois d'août, pour permettre aux marchés d'affiner leurs attentes quant au calendrier du cycle de réduction des taux.



Les investisseurs attendent maintenant l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, attendu peu après l'ouverture, qui devrait confirmer la baisse de moral actuellement connue par les ménages américains.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.