Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: prudence avant les 'minutes' de la Fed information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note de faiblesse mercredi matin au sortir du long week-end d''Independence Day', notamment dans l'attente de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices de référence new-yorkais abandonnent autour de 0,5%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



Les investisseurs devraient éviter de prendre des positions trop tranchées avant la parution, dans le courant de la séance, des 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



A l'issue de sa réunion du mois de juin, la Fed avait maintenu ses taux inchangés, tout en laissant la porte ouverte à deux nouveaux relèvements dans les prochains mois.



Les observateurs espèrent donc que ce document leur apportera de nouveaux indices quant l'évolution possible des taux, sachant qu'un tour de vis de 25 points de base à la fin du mois semble désormais quasiment acquise.



En attendant, la publication - dans le courant de la matinée - des chiffres des commandes à l'industrie pourrait alimenter le récent vent d'optimisme autour de la conjoncture américaine et d'un atterrissage en douceur de la croissance.



Les spéculations sur la remontée du loyer de l'argent font en revanche repartir les rendements obligataires à la hausse, avec des Treasuries à dix ans qui se tendent vers 3,88%, mais ne portent pas le dollar, puisque l'euro se reprend en direction de 1,0900.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.