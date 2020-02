Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : prudence avant les indicateurs avancés Cercle Finance • 20/02/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Les places boursières américaines devraient ouvrir en léger repli jeudi matin, après l'inscription de nouveaux records la veille, dans l'attente de la publication de nouveaux indicateurs économiques. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands marchés américains perdent tous autour de 0,3%, annonçant un début de séance prudent. Wall Street avait poursuivi son rally haussier mercredi, un scénario favorable qui s'était soldé par de nouveaux plus hauts historiques pour le Nasdaq, tracté notamment par la progression stratosphérique de Tesla. Les investisseurs ont salué, en particulier, la promesse faite par les autorités chinoises de continuer à agir afin de soutenir l'économie face à l'épidémie de coronavirus, tout en tâchant de se convaincre que le 'pic' de la pandémie est désormais passé. 'L'épidémie de coronavirus se fait moins virulente en Chine', écrivent ce matin les équipes de La Banque Postale Asset Management (LBPAM). 'On reparle donc d'économie', explique le gestionnaire d'actifs. Afin de se faire une idée de l'état de la conjoncture, les investisseurs surveilleront en particulier, dans le courant de la matinée, la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board. Seront également surveillés, en fin de matinée, les stocks hebdomadaires de pétrole. Dévoilé ce matin, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est, lui, établi à 36,7 au mois de février, son niveau le plus élevé depuis février 2017, contre 17 en janvier 2020. Par comparaison, le consensus ne visait qu'un indice en contraction autour de 11 points. Le Département du Travail a par ailleurs fait état de 210.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, comme prévu, en hausse de 4.000 par rapport à la semaine précédente.

