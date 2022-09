Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: prudence avant la Fed, l'immobilier à la peine information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - Wall Street a démarré en baisse mardi matin, les investisseurs devant digérer des statistiques mitigées sur le front de l'immobilier dans un contexte de prudence à la veille des annonces de la Fed.



Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones lâche 0,9% à 30.730,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,8% à 11.441,6 points, ce qui les conduit à effacer d'entrée de jeu leur modeste rebond de la veille.



Très attendu, le Federal Open Market Committee (FOMC) - ou comité de politique monétaire de la Réserve fédérale - entame ses débats aujourd'hui, mais ne rendra ses conclusions que demain après-midi.



A en croire les analystes, le comité stratégique de la banque centrale devrait augmenter les taux de 75 points de base pour la troisième fois consécutive, résistant à la tentation de les relever de 100 points malgré des chiffres de l'inflation qui restent bien au-dessus des attentes.



L'institution dévoilera également ses nouvelles projections macro-économiques, qui devrait faire apparaître une croissance plus faible et un chômage plus élevé, ainsi que ses 'dots' (prévisions de taux) à horizon 2025.



En attendant les conclusions de la Fed, les indicateurs macro-économiques américains publiés avant l'ouverture se sont révélés mitigés.



Si les mises en chantier ont rebondi, les permis de construire ont, elles, poursuivi leur repli au mois d'août, selon des statistiques officielles du Département du Commerce.



Ces chiffres en demi-teinte confirment les difficultés du marché immobilier, où le nombre de demandes de crédit ne cessent de diminuer en raison de la hausse des taux d'emprunt.



Le redressement des permis de construire, qui avaient chuté de 24% entre la fin février et la fin juillet, pourrait toutefois préparer le terrain à un rebond ultérieur de l'immobilier résidentiel.



Il s'agissait du seul indicateur économique au programme aujourd'hui.





