Wall Street: prudence au retour d'un week-end prolongé

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en léger repli lundi matin, les investisseurs marquant une pause après une série de quatre semaines consécutives de hausse qui a permis à l'indice S&P 500 de reprendre près de 11%.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de semaine plutôt prudent.



Les marchés d'actions américains avaient réussi à aligner une nouvelle semaine de gains sur la semaine écourtée de Thanksgiving, ce qui permet au S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, de gagner désormais près de 19% cette année.



Ce rebond du marché boursier américain pourrait inciter certains investisseurs à la prudence, même si la période de fin d'année est traditionnellement favorable aux actions.



Après un tel mouvement haussier, les investisseurs pourraient être tentés de prendre quelques couvertures pour se protéger en vue d'une année 2024 qui pourrait se révéler moins favorable, d'après les stratèges.



De retour devant leurs écrans après le long week-end de Thanksgiving, les investisseurs à Wall Street devraient donc se montrer peu actifs en attendant les nombreux indicateurs prévus cette semaine.



Sur le front des statistiques, les investisseurs prendront connaissance de toute une série de chiffres qui leur permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie américaine en cette fin d'année.



Mardi verra la publication de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, qui devrait montrer que les les ménages américains restent inquiets de l'inflation.



Mercredi, la seconde estimation du PIB de troisième trimestre devrait confirmer que l'économie américaine a bien résisté, après une première lecture qui avait estimé sa croissance à 4,9% sur la période juillet-septembre.



Jeudi, enfin, l'inflation au sens du PCE devrait confirmer le freinage de la hausse des prix aux Etats-Unis.



La semaine sera par ailleurs chargée en prises de parole de responsables de la Fed, mais plus rien ne semble plus en mesure de modifier les anticipations d'une pause dans le cycle de resserrement monétaire de l'institution.



L'actualité sera beaucoup plus calme du côté des résultats de sociétés, avec seules les publications Dell et Salesforce au programme.



En ce 'Cyber Monday', jour d'intenses promotions sur les sites de commerce électronique, le secteur de la distribution sera particulièrement en lumière suite au week-end de Thanksgiving et au 'Black Friday', qui a donné vendredi le coup d'envoi de la période des achats de Noël.



Les premières indications font état d'une bonne résistance des ventes, en dépit du climat économique qui s'assombrit, notamment grâce à la vigueur de catégories comme la beauté et le prêt-à-porter pour les plus jeunes.





