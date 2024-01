Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: prudence à la veille des décisions de la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mardi matin pour le premier jour de la réunion monétaire de la Réserve fédérale, qui se conclura demain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2%, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Les prises de risques devraient rester limitées alors que le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed doit démarrer, dans quelques heures, deux jours de débats censés aboutir à un 'statu quo' mercredi.



Si la Fed ne devrait pas modifier ses taux, les investisseurs scruteront de près les déclarations de son président, Jerome Powell, à l'affût de tout indice leur permettant d'anticiper de futures baisses de taux d'intérêt.



'Malgré les bonnes nouvelles concernant l'inflation de base des dépenses de consommation personnelle (PCE), nous ne nous attendons pas à ce que cette réunion soit trop 'dovish'', prévient Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



'Nous estimons que le président Powell s'abstiendra de signaler une baisse des taux en mars', ajoute-t-elle, privilégiant l'idée selon laquelle une première baisse des taux interviendra plutôt vers le milieu de l'année.



La séance à venir risque donc d'être marquée par des faibles écarts, d'autant que les publications des poids lourds Microsoft, Alphabet et AMD seront particulièrement scrutées ce soir, après la clôture des marchés, alors que les investisseurs se posent des questions sur les valorisations déjà bien tendues des valeurs technologiques.



L'indice Nasdaq 100, qui affiche déjà 4,5% de hausse depuis le 1er janvier, s'échange actuellement sur la base d'un PER de 31,4x, contre 26,4x il y a un an.



Sachant que Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta représentent plus de 24% de la pondération totale de l'indice S&P 500, toute mauvaise surprise risque d'impacter fortement l'indice et de marquer la fin du 'rally'.



Dans l'actualité des résultats, Pfizer a publié ce matin un bénéfice net ajusté plus que divisé par dix à 593 millions de dollars pour le dernier trimestre 2023, du fait du déclin des ventes de son vaccin Comirnaty et de son traitement Paxlovid contre la Covid-19.



GM a, lui, dévoilé au titre du quatrième trimestre un BPA ajusté en recul de 41,5% à 1,24 dollar et une marge d'EBIT ajusté en chute de 4,7 points à 4,1%, pour des revenus stables (-0,3%) à un peu moins de 43 milliards de dollars.



En baisse, UPS a publié mardi un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu mais aussi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, une contre-performance sanctionnée par une baisse de plus de 4% de son titre en cotations hors séance.



Dans ce contexte de prudence à la veille des annonces de la Fed, les investisseurs reviennent sur les actifs les plus défensifs, comme les bons du Trésor, ce qui fait reculer à 4,07% le rendement des Treasuries à dix ans.



L'or poursuit également sa remontée, ce qui permet au métal jaune de revenir en direction de ses plus hauts historiques à 2056 dollars l'once, soit un gain de 0,6%.





