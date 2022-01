Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: prudence à la veille de la conclusion du FOMC information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Wall Street a adopté une attitude prudente à la veille des décisions de la Fed et après un indicateur préoccupant sur le moral du consommateur américain : le Dow Jones s'est tassé de 0,2% à 34298 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,3% à 13539 points.



Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés mercredi, mais son président Jerome Powell pourrait fournir des indications pour la suite, les économistes tablant à ce stade sur au moins quatre hausses de taux d'ici la fin de l'année.



En attendant le verdict de la Fed, les investisseurs ont pris connaissance d'un indice de confiance du consommateur américain du Conference Board qui s'est dégradé à 113,8 pour le mois en cours, à comparer à 115,2 pour le mois de décembre 2021.



'A l'avenir, la confiance et les dépenses des consommateurs peuvent continuer de pâtir de la hausse des prix et de la pandémie en cours', estimait Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au Conference Board.



Autre élément venu influencer la tendance, de nombreuses publications de résultats au titre du quatrième trimestre 2021 ont marqué la séance, dont celle de GE qui s'est soldée par une chute de 6% du titre du groupe industriel.



En revanche, les publications trimestrielles d'American Express (+8,9%), d'IBM (+5,6%), de Lockheed Martin (+3,7%) et de Johnson & Johnson (+2,9%) ont été bien mieux accueillies par la communauté financière.





