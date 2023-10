Wall Street: prudence à la veille de l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 18:37

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones (-0,4%), le S&P500 (-0,5%) et le Nasdaq (-0,5%) débutent la séance en repli à la Bourse de New York, une certaine prudence pouvant prévaloir à la veille de la publication du rapport officiel sur l'emploi américain pour septembre.



'Le marché boursier américain pourrait être exposé à une certaine volatilité, car les traders pourraient réagir fortement aux nouvelles publications de données économiques sur le marché du travail', prévient Duc Nam Pho, chez Kama Capital.



Ce dernier rappelle que les chiffres du rapport ADP de mercredi se sont révélés inférieurs aux attentes, 'apportant un certain soulagement après que les craintes que la Réserve fédérale puisse continuer à resserrer sa politique monétaire ont pesé sur le marché'.



Pour l'heure, le Département du Travail a fait état ce jeudi d'une très légère hausse des inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière (+2000 à 207000), la moyenne mobile sur quatre semaines laissant toutefois apparaître un recul de 2500.



Autre donnée du jour, le déficit commercial des Etats-Unis est passé de 64,7 à 58,3 milliards de dollars entre les mois de juillet et d'août, une amélioration qui traduit à la fois une augmentation des exportations et un tassement des importations.



Du côté des valeurs, le groupe agroalimentaire Conagra Brands a publié, au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, un BPA ajusté en augmentation de 16% à 0,66 dollar pour un chiffre d'affaires stable à 2,9 milliards.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, le groupe de boissons alcoolisées Constellation Brands a relevé sa fourchette-cible de BPA en données comparables pour son exercice 2023-24, l'attendant désormais entre 12 et 12,20 dollars.



Suite à une saisine de l'Ofcom, l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) britannique annonce le lancement d'une enquête sur la fourniture de services d'infrastructure de cloud public au Royaume-Uni, citant nommément Microsoft.



Merck annonce qu'un essai de phase III évaluant Keytruda a atteint l'un de ses deux critères principaux, à savoir la survie sans maladie, chez certains patients atteints d'un carcinome urothélial invasif sur le plan musculaire (MIUC) après une intervention chirurgicale.