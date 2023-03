Wall Street: prolongation des gains de la veille information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a poursuivi sa trajectoire haussière mardi sur quelques rachats à bon compte et grâce à des propos jugés rassurants de Janet Yellen : le Dow Jones a gagné 1% à 32561 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,6% à 11860 points.



Lors du sommet de l'Association des banquiers américains, organisé à Washington, la Secrétaire au Trésor a déclaré que l'administration Biden ferait tout son possible pour protéger le système financier des Etats-Unis.



La semaine passée, le Trésor s'était déjà associé à la Réserve fédérale et à l'Autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires (FDIC) afin de garantir les dépôts des clients de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.



'Des mesures similaires pourraient se justifier si des établissements de plus petite taille devaient souffrir de vagues de retraits de dépôts susceptibles de poser un risque de contagion', a-t-elle assuré mardi.



Dans la foulée de ces commentaires, le secteur financier a eu le vent en poupe, à l'image de poids-lourds tels que Goldman Sachs (+2,5%), JP Morgan Chase (+2,7%) ou encore Bank of America (+3%).



Les investisseurs semblaient aussi avoir apprécié les ventes de logements anciens, qui ont rebondi de 14,5% en février après 12 mois consécutifs de repli, laissant espérer une reprise de l'immobilier.



L'attention des investisseurs se portait aussi sur la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait déboucher ce mercredi sur un relèvement de taux de 25 points de base selon une majorité d'observateurs.